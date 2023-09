Homburger Start-up Revolutionärer Sauerteig-Automat – einfaches Brotbacken und weniger Lebensmittelverschwendung

Der Umgang mit Sauerteig kann seine Tücken haben. Bestenfalls fermentiert das Gemisch aus Mehl und Wasser friedlich vor sich hin – vorausgesetzt die Bedingungen stimmen. Heißt, die richtige Mischung der Zutaten, passende Temperatur und hin und wieder muss eine Sauerteigkultur mit Mehl und Wasser „gefüttert“ werden. Manche Bäcker füttern ihren Sauerteig teils zwei Mal täglich. „Das ist aber für zu Hause viel zu aufwendig. Man kann den Teig ja nicht babysitten“, sagt Lars Laumeyer. Der gebürtige Saarbrücker hat im Corona-Jahr 2021 zusammen mit Annemie Kleemann das Start-up Resulo gegründet. Die beiden haben sich während des Maschinenbau-Studiums in Darmstadt kennengelernt. Seit zwei Jahren tüfteln sie nun gemeinsam an einem Automaten, der das „Babysitten“ des Sauerteigs, wie Laumeyer es beschreibt, für Hobbybäcker so einfach wie möglich machen soll.