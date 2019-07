Nach Fernsehreportage über Saarbrooklyn : Satire-Video nimmt Beitrag von „Spiegel TV“ über Saarbrücken aufs Korn

Saarbrücken Mit „Saarbrückens hässliches Spiegel-Bild“ veröffentlicht das Tochteruntnernehmen SOL.de der Saarbrücker Zeitung eine eigene, nicht ganz ernst zu nehmende Doku über die Landeshauptstadt.

Zerfallene Häuser, mit Graffitis verunstaltete Fassaden, Obdachlose , die auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken herumlungern und Jugend-Gangs mit Kampfhunden, die am Staden randalieren. So beschreibt der Sprecher die Situation in der saarländischen Landeshauptstadt. Währenddessen tatsächlich zu sehen sind aber Villen und historische Gebäude. Kunstvoll bemalte Mauern. Bürger, die in den vielen Cafés in der Altstadt sitzen und junge Saarbrücker, die mit ihren harmlosen Vierbeinern entspannt den Sommertag auf einer Weise an der Saar genießen.