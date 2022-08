Starlink-Satelliten : Sichtung am Wochenende: Leuchtende Perlenkette am Nachthimmel über dem Saarland sichtbar

Sichtung am Wochenende: Leuchtende Perlenkette am Nachthimmel über dem Saarland sichtbar

Brandenburg, Sieversdorf: Zwei Satelliten des Projekts «Starlink» sind als Lichtstreifen am Nachthimmel zu sehen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein seltsames Lichterspiel konnte am Wochenende über dem Saarland beobachtet werden. Eine leuchtende Perlenkette wanderte gerade über den Himmel. Dahinter steckt der reichste Mann der Welt: Elon Musk.

Sie sehen aus, wie eine helle Perlenkette am Himmel. Wer sie sehen kann, könnte denken, dass ein Hobby-Feuerwerker zu tief in die Trickkiste gegriffen hat. Doch bei den Himmelsphänomenen, die Saarländer am Wochenende beobachten konnten, handelt es sich um eine Kette von Starlink-Satelliten des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tesla-Chef und -Gründer Elon Musk.