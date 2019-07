Wetter im Saarland : Juli-Wetter geht „in die meteorologischen Geschichtsbücher“ ein

Offenbach/Mainz/Saarbrücken Im Juli war das Wetter extrem, vor allem der Dauer-Sonnenschein in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Das waren nicht die einzigen Rekorde.

Der Juli 2019 geht laut Deutschem Wetterdienst „in die meteorologischen Geschichtsbücher ein“. Am Dienstag zog der DWD in Offenbach die vorläufige Bilanz eines extremen Monats für Rheinland-Pfalz und Saarland.

Temperatur: Die Durchschnittstemperatur betrug in Rheinland-Pfalz 19,5 Grad, im Saarland 19,8 Grad. Das waren 2,4 beziehungsweise 2,3 Grad über der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Rekorde: Trier-Petrisberg überbot am 25. mit 40,6 Grad den bisherigen Rheinland-Pfalz-Rekord. Im Saarland war am 25. in Neunkirchen-Wellesweiler mit 40,2 Grad der heißeste Tag.