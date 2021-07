Sammler-Ehepaar fordert Pflege der Glaskultur an der Saar : Warum gibt es kein saarländisches Glasmuseum?

Burkhardt und Maria Valentin aus Völklingen-Ludweiler sammeln seit vielen Jahren Glas-Objekte aus der Region. Sie fordern ein saarländisches Museum für Glaskunst als wichtiger Beitrag zur Pflege der Industriekultur. Foto: Iris Maria Maurer

Ludweiler Burkhardt und Maria Valentin sammeln seit vielen Jahren Glas aus der Region und haben das Glasmuseum in Ludweiler mitgegründet. Doch die kleine Ausstellung werde der Bedeutung der Glaskultur an der Saar nicht gerecht. Daher fordern sie ein saarländisches Glasmuseum und schlagen die alte Glasmanufaktur in Wadgassen als Standort vor.

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Neben dem Bergbau und der Eisen- und Stahlindustrie existierte im Saarland noch ein weiterer Industriezweig, dem heute nur noch wenig Aufmerksamkeit zuteil wird: die Glasindustrie. Dabei entwickelte sich die Glasproduktion schon im 17. und 18. Jahrhundert zu einer der tragenden Säulen der Saarwirtschaft. Allein im Warndt sind 23 Standorte von Glashütten bekannt, darunter Karlsbrunn, Ludweiler, Gersweiler und Klarenthal und nicht zuletzt auch Fenne. Aber auch außerhalb des Warndts wurde in der Region Glas produziert und auch exportiert. Nach dem 30jährigen Krieg entstanden die Glashütten von Friedrichsthal, Sulzbach, Quierschied und St. Ingbert. Meist wurden Fensterscheiben oder Flaschen hergestellt. Im 19. Jahrhundert gab es alleine in Friedrichsthal vier Glashütten, die sich auf die Produktion von Flaschen spezialisiert hatten. In St. Ingbert stand im Jahr 1928 eine der modernsten Hütten für Tafelglas Europas. „Gebrauchsglas wurde nur in Fenne und Wadgassen hergestellt, in allen anderen saarländischen Hütten wurden überwiegend Flaschen und Fensterglas produziert“, erklärt Burkhardt Valentin.

Seine Frau Maria und er sind leidenschaftliche Glassammler, widmen schon seit Jahrzehnten einen Teil ihrer Freizeit dem Glas. „Zu einer Ausstellung beim Heimatkundlichen Verein Warndt im Jahr 1999 wurden wir gefragt, ob wir Glaskerzenleuchter aus der Fenner Hütte hätten“, erklärt Maria Valentin den Beginn ihres Engagements in Ludweiler. Nach und nach bildeten die Sammelobjekte des Ehepaars einen Teil der Ausstellungsstücke des Glasmuseums Ludweiler, lange Jahre engagierte sich das Ehepaar in dem Museum, arbeitete viele Wochenenden ehrenamtlich, hielt Führungen und Vorträge.

Info Glas- und Heimatmuseum in Ludweiler Das Glas- und Heimatmuseum Warndt ist in dem ehemaligen Bürgermeisteramt von Ludweiler, einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1905 untergebracht. Die Glasabteilung wurde im Jahr 2007 dank der Exponate von drei saarländischen Glassammlern eröffnet. Die Präsentation teilt sich in verschiedene Abteilungen mit unterschiedlichen Medien auf, sie wurde professionell museal konzipiert und bis zum Jahr 2015 auch wissenschaftlich betreut. Über 2000 Besucher, meist aus dem Saarland und dem angrenzenden Lothringen, kamen jedes Jahr nach Ludweiler, um sich das Glasmuseum anzuschauen. Seit März 2020 ist das Glasmuseum coronabedingt geschlossen. Eine Wiedereröffnung ist allerdings derzeit nicht in Sicht. www.heimatkundlicher-verein-warndt.eu/

Keine Lobby für die Glaskultur an der Saar

Gerne hätte das Ehepaar aber nicht nur auf die Glasproduktion im Warndt, sondern im gesamten Saarland hingewiesen. So ist bei ihnen die Idee eines saarländischen Glasmuseums gereift. „Als im Jahr 2002 die IKS Industriekultur Saar gegründet wurde, wurden verschiedene Workshops durchgeführt, auch zum Thema „Glasindustrie im Saarland“. Eigentlich waren sich damals alle Beteiligten einig, dass ein saarländisches Museum für Glaskultur eingerichtet werden müsste“, erklärt Burkhardt Valentin. Die Idee wurde jedoch nicht weiter verfolgt – außer vom Ehepaar Valentin und dem Förderverein Glaskultur, dessen Vorsitzender Burkhardt Valentin ist. Dabei hat die Region viel zu bieten. Für die Valentins ein verschenktes Kulturerbe. Deshalb gaben sie die Idee eines solchen Glasmuseums von überregionalem Rang nicht auf.

„Standort könnte die ehemalige Glashütte in Wadgassen sein. Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude haben die Kraft und die Ausstrahlung, zu einem bedeutsamen Glaszentrum in der Großregion zu werden“, ist sich Maria Valentin sicher und fügt hinzu: „Gerade auch in Bezug auf die Glasmuseen in Grand Est und Wallonien wäre ein saarländisches Glasmuseum eine zwingend notwendige und sinnvolle Ergänzung“.

Burkhardt und Maria Valentin haben mit vielen Politikern Kontakt aufgenommen, wurden im Ministerium für Bildung und Kultur vorstellig, trafen und besprachen sich gerade erst mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Kultur und Medien der CDU im Landtag, Frank Wagner. In den Gesprächen erhielt das Ehepaar viel Zustimmung, aber keine konkreten Zusagen.

Ein Glaszentrum in Wadgassen als Publikumsmagnet