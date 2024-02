Interview Sally Lisa Starken Polit-Influencerin Sally Lisa Starken: Darum kann politische Bildung fürs nächste Familientreffen nützlich sein

Interview | Saarbrücken · Viele Menschen gehen zurzeit auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Mündet diese Bewegung in politisches Engagement und was können Parteien machen, um die Menschen besser abzuholen? Darüber spricht Podcasterin Sally Lisa Starken bei einer Veranstaltung in Saarbrücken und schon mal vorab in SZ-Interview.

20.02.2024 , 10:24 Uhr

Die Demonstrationen gegen Rechts mobilisieren deutschlandweit jede Woche hunderttausende Menschen. Werden sie im Juni auch wählen gehen? Foto: BeckerBredel

Von Hélène Maillasson Reporterin Saarland / Großregion

In knapp vier Monate findet die Europa-Wahl statt. Dabei wird sich zeigen, ob die Menschen, die in Deutschland seit Wochen an Demonstrationen teilnehmen auch den nächsten Schritt gehen und den Weg zum Wahllokal finden. Dass sich viele nachhaltig engagieren wollen, hat Politinfluencerin Sally Lisa Starken beobachtet – nicht nur in den sozialen Netzwerken.