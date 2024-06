Nach Sabotage am Schienennetz Nach Kabel-Klau bremst Personal-Mangel im Stellwerk Zug-Verkehr auch im Saarland aus

Das bedeutet konkret: Die Süwex-Linie RE 1 zwischen Mannheim und Saarbrücken stoppt zusätzlich in Ludwigshafen-Hauptbahnhof und -Mitte sowie in Haßloch. Während des Hauptverkehrs am Morgen gelte der bisherige Plan ohne zusätzlichen Stopp. Hauptsächlich in der Pfalz fallen weitere S-Bahn-Verbindungen aus.