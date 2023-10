Porträt Sabine Kräuter-Stockton Wie sich eine Saarbrücker Juristin unermüdlich für Frauenrechte einsetzt

Im Gerichtssaal sitzen sich Anwälte und Staatsanwälte gegenüber, die einen vertreten die Angeklagten, die anderen die Anklage. Also Gegner, keine Partner. Um so erstaunlicher las sich vor einigen Wochen die Meldung „Saarländischer Anwaltverein verleiht Vordenkerpreis an ehemalige Oberstaatsanwältin“. „Der Einsatz für den Schutz von Frauen vor Gewalt geschieht ja berufsübergreifend“, meint Preisträgerin Sabine Kräuter-Stockton, die für ihre Arbeit in diesem Bereich ausgezeichnet wurde. Eine Vordenkerin war die 66-Jährige irgendwie schon immer. Sie interessierte sich für Umweltthemen und den schonenden Umgang mit Ressourcen, bevor der Klimawandel in aller Munde war und die Notwendigkeit zum Handeln für jeden sichtbar wurde. Sie aß bereits vegan, bevor es zum modernen Lifestyle wurde. „Nur, dass es jetzt auch einfacher ist, als Veganerin im Restaurant zu essen. Man findet überall etwas zu essen“, stellt sie fest.