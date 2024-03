Nachwuchs fehlt "Wandern ist das beste Wellnessprogramm" - Saarwald-Verein mit neuer Spitze

Das Auto öfter stehen lassen, raus in die grüne Natur und jeden Tag ein paar tausend Schritte für die Gesundheit laufen: "Wandern ist für Jung und Alt das beste Wellnessprogramm", heißt es beim Saarwald-Verein, der seit seiner Gründung vor mehr als hundert Jahren auf dem Litermont nach und nach ein attraktives heimisches Naherholungsnetz von inzwischen mehr als 2000 gut beschilderten und permanent gepflegten Wanderkilometern geschaffen hat. Beim Delegiertentag in Saarlouis-Fraulautern beriet der Saarwald-Verein am Wochenende über seine Zukunftsaufgaben und gab sich eine neue, verjüngte Verbandsspitze.