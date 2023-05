„Es ging uns nie um die Ästhetik“ Nach Spott für Saarvenir – jetzt reagiert Wirtschaftsminister Barke und nennt Kosten

Update | Saarbrücken · Nach massiver Kritik an der Gestaltung des neuen Souvenirs aus dem Saarland meldet sich Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) zu Wort – und fügt eine überraschende Verteidigung an. Außerdem sagt er, was die Kampagne das Land und damit den Steuerzahler kostet.

01.05.2023, 17:45 Uhr

18 Bilder So sieht das Saarvenir aus – Fotos der Enthüllung 18 Bilder Foto: Oliver Dietze