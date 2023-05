„Da fehlen mir die Worte!“ Falsche Saarschleife im „Saarvenir“ – Ortsvorsteher von Orscholz ist fassungslos

Von der Cloef in Orscholz aus kann man die herrliche Saarschleife am besten bewundern. Was man sieht, wenn man in dem Mettlacher Ortsteil genauer auf das saarländische Wahrzeichen blickt: Rechts, von Merzig kommend, ist die Saar ziemlich gerade. Links macht sie dann später einen leichten, aber klar erkennbaren Knick. Den aber offensichtlich nicht jeder erkennt, der sich mit der Saarschleife befasst.