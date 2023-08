Erneut Spott und Häme Saarvenir in Tagesthemen – „Resultat vom besonders besoffenen Silvester-Bleigießen“

„Nur – was bitte ist das?“, fragt sich dann eine erstaunte Ansagerin. Hinter der lebensgroßen Miosga taucht überdimensional die graue Plastik auf, die seit Anfang an für Spott und Häme sorgt. Die Moderatorin mit ihren Sprechkarten in der Hand klärt sogleich die verdutzte Nation auf: „Was so aussieht wie das Resultat vom besonders besoffenen Silvester-Bleigießen ist das erste saarländische Souvenir – das Saarvenir“, was sie besonders akzentuiert ausspricht, um das Wortspiel herauszustellen. Und auch nach Monaten nach der Präsentation sei es „alles andere als ein Kassenkracher“.