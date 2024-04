Saartoto Kaum zu fassen – ein Lotto-Gewinn im Saarland jagt den nächsten

Wie ein Sprecher bei Saartoto in Saarbrücken am Montag, 29. April, meldet, erzielte er bei der Freitagsziehung fünf Richtige plus die Eurozahl. Die paneuropäische Lotterie wird freitags ermittelt. Während der deutsche Lottoblock die Kugeln in Saarbrücken zentral rollen lässt, blicken Eurolotto-Freunde gebannt auf das, was sich in Finnland tut.