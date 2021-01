Jahresbilanz 2020 : Saartoto bricht alle Rekorde

Saarbrücken Lottogesellschaft meldet trotz Corona für 2020 den höchsten Umsatz der letzten 15 Jahre.

Das Rekordjahr beschert dann unter dem Strich auch dem Land und dem Sport deutlich höhere Zuweisungen aus der Saartoto-Kasse. So klingelten 21,5 Millionen an Lotteriesteuer in der Finanzkasse. (2019: 19,5 Millionen Euro). In den Sport flossen 16,7 Millionen Euro, 1,6 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Davon macht allein das gesetzlich vorgeschriebene „Sportachtel“, das an den Gesellschafter LSVS in wöchentlichen Tranchen ausgezahlt wird, 14,2 Millionen Euro (Vorjahr: 12,8) aus. Der LSVS profitierte von weiteren 1,3 Millionen Euro. Der Deutsche Sportbund erhält 0,5 Millionen Euro. Weitere 700 000 Euro machte Saartoto über seinen Aufsichtsrat für Sportvereine und Verbände locker.