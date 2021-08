Jeder kann mitmachen bei #saartasty : Influencer werben für die saarländische Gastronomie

Saarbrücken Eine Initiative saarländischer Instagram-Content Creator will mit einer Aktionswoche auf die Vielfalt der saarländischen Gastronomie aufmerksam machen.

„Content Creator“ produzieren beruflich oder als Hobby Inhalte im sozialen Netzwerk Instagram - im Marketing werden sie oft auch „Influencer“ genannt, weil ihnen viele Menschen online folgen. Die neue Initiative „#saartasty“ geht auf Gespräche mit Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger zurück, die sich an der Aktion ebenfalls beteiligt. Das Wirtschaftsministerium und die Tourismus Zentrale Saarland unterstützen zudem.

Die Idee hinter der Aktion ist sehr einfach. Die Initiative ruft neben Influencern auch alle anderen Saarländer dazu auf, zwischen dem 30. August und dem 5. September in ein selbst gewähltes Restaurant, Kneipe oder Lokal zu gehen und bei Instagram darüber mit dem Hashtag #saartasty zu berichten.

Dadurch sollen alle Lokale - von der Dorfkneipe bis zur Spitzengastronomie - sichtbar werden. Somit soll gezeigt werden, was das Saarland kulinarisch zu bieten hat. Außerdem will man ein solidarisches Zeichen der Unterstützung setzen, nachdem die Gastronomie in der Pandemie besonders gelitten hat. Zum Abschluss der Aktionswoche wollen sich die Initiatorinnen und Initiatoren zudem alle gemeinsam treffen und über weitere Aktionen sprechen.