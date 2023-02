Saartalk : Frauen und Fastnacht: Nicht alle Elferräte im Saarland bestehen aus alten Männern

Saarbrücken Es heißt wieder „Alleh hopp“ im Saarland. Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Doch ist die Fastnacht noch modern und in wie weit darf es politisch unkorrekt sein? Das war das Thema im aktuellen Saartalk.

Vergleicht man die Fastnacht mit einem Haus, so sei es für Viktoria Boesen ein Mehrfamilienhaus. „Fastnacht ist für mich etwas ganz familiäres, hat etwas verbindendes, ist eine Herzenssache“, so Boesen über ihren Vergleich. Ähnlich sieht es auch Joachim Moser. In seinem närrischen Mehrgenerationenhaus finden Vereine, Aktive, Kinder, das Publikum und schließlich auch der Wagen für den Rosenmontagszug einen Platz. Schauspielerin Alice Hoffman hingegen hat eine Kirche gewählt. Für sie sei die fünfte Jahreszeit heilig und unantastbar. „Alles gute kommt von oben“, erklärt sie die gewählte Symbolik. Wohingegen ein Hochhaus mit Antenne für Helene Rauber das bunte Treiben an Fastnacht widerspiegelt. „Die Antenne ist wichtig. Die Büttenredner müssen das ganze Jahr aufpassen, was politisch passiert“, so Rauber.

Fastnacht: Sensibilisierung für Themen findet statt

Teilweise fehlen die Männer in den Vereinen

Die Rolle der Frau in der Fastnacht war ebenfalls Diskussionsthema beim Saartalk. Früher sei das weibliche Geschlecht fast nur während der Gardetänze auf der Bühne vertreten gewesen. In knappen Kostümen haben sie vor dem Elferrat, meist von älteren Männern besetzt, getanzt. Alice Hoffmann sagt, sie verstehe, dass das Thema heute für viele eine ernste Sache sei. Sie selbst hätte es jedoch nie so empfunden, dass Frauen in der Fastnacht benachteiligt wurden. In Viktoria Boesens Verein, dem Bescher Carneval Club, seien Frauen inzwischen sogar in der Überzahl und deshalb dringend Männer gesucht. „Unser Elferrat ist da sehr fortschrittlich. Wir sind zehn Frauen und ein Mann.“ Dieser habe zwar den Vorsitz inne. Aber da stellte sich Boesen selbst die Frage, warum das eigentlich so sei.