Pandemie : Zwölf neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Foto: dpa Foto: dpa/Niaid

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Montag zwölf neue Corona-Fälle gemeldet. Damit sind zurzeit 198 Personen infiziert. Als genesen gelten 8642 Menschen, 17 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 70,58. Im Zusammenhang mit Corona verstorben sind 151 Menschen.