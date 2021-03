Zwischen Roden und Steinrausch : Drei Verletzte bei Unfall auf der A8

Großer Einsatz auf der A8 am Freitagabend:

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 20 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Pirmasens zwischen der Auffahrt Roden und der Abfahrt Steinrausch. Wie es zu dem Unfall kam, an dem drei Autos beteiligt waren, ist bislang unklar.