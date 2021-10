Zahlen von Montag : Zwei weitere Corona-Infektionen im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Der Landkreis Saarlouis hat am Montag zwei neue Corona-Fälle registriert – einen in der Stadt Dillingen und einen in der Gemeinde Wadgassen.

Damit stieg die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 10 178 an. Als genesen galten 9882 Menschen (+40). Akut infiziert sind derzeit noch 135 – 19 in Saarwellingen, 18 in Lebach, jeweils 17 in Rehlingen-Siersburg und Wallerfangen, zwölf in Saarlouis, elf in Wadgassen und Schwalbach, zehn in Nalbach, sieben in Überherrn, sechs in Ensdorf, vier in Dillingen, zwei in Schmelz und einen in Bous. An oder mit Corona gestorben sind 161 Menschen.