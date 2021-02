Zukunft des Ford-Werkes : Saarlouiser Oberbürgermeister Demmer fordert klares Bekenntnis zum Standort

Das Fordwerk in Saarlouis Foto: BeckerBredel

Saarlouis „Wir brauchen dringend Planungssicherheit“, sagt der Saarlouiser Oberbürgermeister Peter Demmer.

Der Saarlouiser Oberbürgermeister Peter Demmer fordert von den Verantwortlichen einen klares Bekenntnis für den Standort des Saarlouiser Ford-Werkes. Hintergrund ist die Nachricht, wonach Ford rund eine Milliarde Dollar in die Modernisierung des Kölner Werkes investiert, um dort den Einstieg in die Elektromobilität zu vollziehen (die SZ berichtete). Über die Zukunft des Saarlouiser Werkes gibt es indes weiter keine Aussagen. Das kritisiert OB Demmer in einer Pressemitteilung von Donnerstag scharf.

„Die Belegschaft in Saarlouis wird weiter im Unklaren gelassen“, sagt der Verwaltungschef. „Wir brauchen dringend Planungssicherheit für die Menschen und für das Werk inklusive des Industrieparks in Saarlouis.“ Der Oberbürgermeister unterstütze den Vorstoß des Betriebsratsvorsitzenden Markus Thal, der das Ford-Management aufforderte, unverzüglich die bereits für Dezember angekündigten Zukunftsgespräche über den Standort Saarlouis zu beginnen, heißt es. Die Fordwerke mit dem angegliederten Industriepark sicherten die Existenz von tausenden Familien in der Region. „Daher ist die Zukunft des Standortes enorm wichtig für die Stadt, den Landkreis und das gesamte Land.“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Saarlouis seien nicht nur hochqualifiziert und motiviert, so der OB, „sie haben in den vergangenen Jahren auch große Kraftanstrengungen unternommen, um die Kosten am Produktionsstandort gering zu halten.“ Harte Einschnitte wie der Wegfall der Nachtschicht oder der Produktionsstopp des C-Max seien dabei mitgetragen worden.

Angesichts dessen sei es kein ehrlicher Umgang mit der Belegschaft, diese weiter im Unklaren über die Zukunft des Werkes zu lassen.