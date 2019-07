Bus als Ersatz : Akuter Personal-Engpass bei der Bahn – Zugausfälle bei Dillingen

Eingestellt: Die Regionalbahn zwischen Dillingen und Niedaltdorf fährt am Freitag nicht. (Symbolbild). Foto: BECKERBREDEL/bub/BECKERBREDEL

Dillingen Wer üblicherweise mit der RB 77 zwischen Dillingen und Niedaltdorf (Rehlingen-Siersburg) pendelt, hat am Freitag (26. Juli) schlechte Karten.

Die Deutsche Bahn (DB) hat den Zugverkehr zwischen Dillingen und Niedaltdorf für vorerst einen Tag eingestellt. Grund ist ein „kurzfristiger Engpass beim Personal“, wie eine DB-Sprecherin in Frankfurt/Main auf Anfrage mitteilt. Demnach habe es während er Urlaubszeit mit ohnehin schon weniger Mitarbeitern im Dienst zusätzlich Krankmeldungen gegeben. Damit reiche die Personaldecke nicht mehr aus, die Regionalbahn (RB) 77 fahren zu lassen.

Die DB setze dafür den gesamten Tag über Busse als Ersatz ein, die in Hemmersdorf (Rehlingen-Siersburg) sowie in Siersburg halten. Am Wochenende sei vorgesehen, den regulären Fahrplan wieder einzuhalten.