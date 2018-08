später lesen Schnäppchen unterm Pavillon Nächster Bücherflohmarkt des Zonta Clubs FOTO: Sabine Behr FOTO: Sabine Behr Teilen

Unter dem Pavillon in der Französischen Straße in Saarlouis findet am Samstag, 25. August, von 10 bis 18 Uhr ein Bücherflohmarkt des Zonta Club Saarlouis statt. Romane,Krimis, Sach- und Kinderbücher werden zu kleinen Preisen angeboten. Der gesamte Verkaufserlös dieses Projektes geht an ein soziales Projekt für Frauen. Zonta ein weltweiter Zusammenschluss berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die sich ehrenamtlich dafür einsetzen, die Lebenssituation von Frauen im rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und beruflichen Bereich zu verbessern. Zonta ist überparteilich, überkonfessionell und weltanschaulich neutral. Die Pflege von Freundschaften weltweit und gegenseitige Hilfe unter den Zontians ist ein wesentliches Element der Mitgliedschaft. Derzeit gibt es bundesweit 128 Zonta Clubs mit rund 4600 Zontians. www.zonta-saarlouis.de red