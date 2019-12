Frauen für Frauen : Zonta Saarlouis lobt Kulturpreis in der Sparte Tanz aus

Zonta Saarlouis lobt Kulturpreis in der Sparte Tanz aus

Zonta lobt alle zwei Jahre einen Kulturpreis für Frauen aus. Im Bild die Preisverleihung 2018 in der Sparte Musik. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Saarlouis Speziell für musische Frauen mit Saarland-Bezug: Der Zonta Club Saarlouis schreibt den Kulturpreis aus. Zum sechsten Mal, jetzt in der Sparte Tanz. Bewerbungsschluss ist am 31. Dezember.

Der Zonta Club Saarlouis vergibt alle zwei Jahre einen Kulturpreis, der mit einem Preisgeld von insgesamt 3000 Euro dotiert ist. Im nächsten Jahr wird die Auszeichnung in der Sparte Tanz vergeben. Bewerben können sich Tänzerinnen, Choreographinnen oder Tanzpädagoginnen. Sie sollten ein Mindestalter von 16 und einen Bezug zum Saarland haben, zum Beispiel hier geboren sein, die Ausbildung hier erworben haben oder hier wohnen. Benötigt wird eine aussagekräftige Bewerbung mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Datenträger, die die Kandidatin bei ihrer Kunst zeigt. Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember. Die Bewerbung geht als CD oder USB-Stick mit maximal fünf Videos und Biografie an Zonta Club Saarlouis, Präsidentin Susanne Heß, Kaltbornweg 14, 66 740 Saarlouis oder an info@zonta-saarlouis.de