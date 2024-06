Bücherflohmarkt Flohmarktschätze bieten Lesespaß

Der Erlös des Bücherflohmarktes kommt ohne Abzüge Frauenprojekten in Saarlouis zugute, zum Beispiel dem Frauenhaus. Der Zonta Club Saarlouis veranstaltet den Bücherflohmarkt viermal im Jahr und er ist ein wichtiger Teil ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Der Club besteht seit 20 Jahren und hat im Laufe der Jahre 200 000 Euro sammeln können, auch mit den Einnahmen aus dem Bücherflohmarkt. Zonta Saarlouis ist einer von 1100 Clubs weltweit, in dem sich 28 000 Frauen für benachteiligte, aber auch für begabte junge Frauen einsetzen. In dem Zonta Club Saarlouis gibt es ein extra Boquinistinnenkomitee, das das ganze Jahr über die Bücher vorsortiert und die Flohmärkte vorbereitet. Um die Mittagszeit stehen bereits zehn leere Kisten unter den Tischen. So viele Bücher wurden am Vormittag verkauft. Susanne Hess und Andrea Kirchhoff ordern Nachschub aus ihrem Lager. Und jetzt ist Käufer Kevin Höhn gefragt, er springt ein und sortiert die neue Lieferung kurzerhand in die Kisten mit ein. Die beiden Ehrenamtlerinnen sind derweil in Kundengesprächen und beraten Interessenten, die Bücher für ihre Frauen suchen. Mit der neuen Lieferung sind auch Hardcover Asterix Comics gekommen, die sofort einen jungen Liebhaber finden.