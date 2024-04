Zaubershow in Saarlouis Zauberer Maxim Maurice tritt in seiner Heimatstadt Saarlouis auf: „Ein Magie-Spektakel mit Spezial-Effekten“

Nach Auftritten in ganz Deutschland und anderen Ländern kehrt Maxim Maurice für gleich vier Shows in seine Heimatstadt Saarlouis zurück. Von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. April, präsentiert der Magier sein aktuelles Programm „Las Vegas Illusions“ im Theater am Ring. Alle Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Im exklusiven Interview mit der Saarbrücker Zeitung spricht der Künstler über sein Heimspiel und seine weiteren Pläne.