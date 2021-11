Zahlen von Donnerstag : 178 neue Corona-Fälle im Kreis Saarlouis – Inzidenz-Wert jetzt über 400

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Saarlouis Ein Bewohner des Kreises Sarlouis ist verstorben, während er an Corona erkrankt war. Dies hat der Landkreis mitgeteilt. Somit steigt die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind, auf 170.

Weiterhin meldet der Landkreis 178 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Jeweils 22 Betroffene leben in Lebach, Wadgassen und Saarlouis, 21 in Schwalbach, 15 in Schmelz, 14 in Saarwellingen, zwölf in Wallerfangen, jeweils elf in Dillingen und Ensdorf, neun in Rehlingen-Siersburg, sieben in Nalbach, sechs in Überherrn und vier in Bous. Zwei Fälle befinden sich noch in der Ermittlung.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Saarlouis hat somit einen neuen Höchstand erreicht. Am Donnerstag lag er laut Angaben des Landkreises bei 405,99, nachdem er erst am Dienstag die 300er-Schwelle überschritten hatte. Als genesen gelten derweil 53 weitere Menschen.

Weiterhin hat das Gesundheitsamt neue Fälle an Einrichtungen im Landkreis gemeldet. Dies sind die Einrichtungen, bei denen mehr als einzelne Fälle hinzugekommen sind: Grundschule St. Michael Lebach (zwei positiv getestete Personen, keine Kontaktpersonen), Gymnasium am Stadtgarten Saarlouis (vier positiv getestete Personen), Bisttalschule Wadgassen (vier positiv getestete Personen, 49 Kontaktpersonen), Grundschule Siersburg (zwei positiv getestete Personen, keine Kontaktpersonen), KBBZ Saarlouis (zwei positiv getestete Personen, keine Kontaktpersonen), Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach (vier positiv getestete Personen, elf Kontaktpersonen), Schule am Römerkastell Dillingen (zwei positiv getestete Personen, keine Kontaktpersonen), Kita St. Nikolaus Rehlingen (zwei positiv getestete Personen, zehn Kontaktpersonen), Grundschule Hostenbach (zwei positiv getestete Personen, keine Kontaktpersonen), Kita St. Katharina Wallerfangen (zwei positiv getestete Personen, 102 Kontaktpersonen).