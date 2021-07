Pandemie : Zahl der Corona-Fälle konstant

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Montag keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Damit bleibt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen bei 8580. Aktuell sind 17 Personen im Landkreis infiziert.

151 Menschen sind in Zusammenhang mit Corona gestorben. 8412 Personen gelten als genesen, drei mehr als am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Saarlouis liegt unverändert bei 5,15, das heißt, dass sich in der vergangenen Woche fünf Personen von 100 000 infiziert haben. Saarlandweit lag die Inzidenz bei 7,7.