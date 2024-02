Zweites Verfahren im Yeboah-Mordfall „Blass und detailarm“: Verteidiger verliest Erklärung bei Prozessauftakt um rassistischen Brandanschlag

Koblenz · Drei Neonazis betrinken sich 1991 in einer Kneipe in der Saarlouiser Altstadt. Danach brennt ein nahegelegenes Asylbewerberheim, ein 27-jähriger Bewohner stirbt unter schrecklichen Qualen. Wer hat das tödliche Feuer gelegt, wer angestiftet? Am Dienstag war Prozessauftakt des zweiten Verfahrens im Mordfall Samuel Yeboah. Der Angeklagte bestreitet, Anstifter gewesen zu sein.

27.02.2024 , 14:53 Uhr

