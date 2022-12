Yeboah-Prozess : Justizministerium will jetzt auch mögliche Versäumnisse der Staatsanwaltschaft aufarbeiten

Saarlouis/Koblenz Im Prozess um den tödlichen Brandanschlag auf eine Saarlouiser Geflüchtetenunterkunft 1991 haben am Dienstag vier der damals an den Ermittlungen beteiligten Polizeibeamten ausgesagt. Zudem wurde bekannt, dass nach der Polizei und dem Verfassungsschutz jetzt auch die damalige Arbeit der zuständigen Staatsanwaltschaft auf den Prüfstand soll.

„Die Akten sind schon etwas vergilbt“, stellt der Vorsitzende Richter, Konrad Leitges, am Dienstag, 20. Dezember, am Oberlandesgericht Koblenz fest. Nicht nur dem Papier hat der lange Zeitraum zwischen der Tat – dem tödlichen Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft 1991 in Saarlouis – zugesetzt: Auch die Zeugenvernehmung gestaltet sich nach einer Zeitspanne von über 31 Jahren mitunter als schwierig. So auch am Dienstag: Der erste der vier Brandermittler, die an diesem Tag angehört werden, kann sich an so gut wie nichts erinnern. Der zweite Zeuge erinnert sich zwar noch an Brandspuren und Einzelheiten des Gebäudes, verweist aber bei Detailfragen auf den von ihm seinerzeit angefertigten Bericht. Ein inzwischen pensionierter Staatsschutz-Beamter – damals für den Bereich „Rechtsextremismus“ zuständig – kann sich auf Nachfrage der Nebenklage-Vertreterin Kristin Pietrzyk an keine weitere Vorkommnisse in zeitlichem Zusammenhang zur Tat erinnern, die der rechten Szene zuzuordnen gewesen wären.