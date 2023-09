32 Jahre nach dem Brandanschlag Yeboah-Prozess kurz vor Abschluss – Angeklagter Peter S. will erneut aussagen

Am 19. September vor 32 Jahren kommt es in Saarlouis zu einem rassistischen Brandanschlag: Am frühen Morgen des 19. September 1991 bricht in der Asylbewerberunterkunft im ehemaligen Hotel Weißes Rössl Feuer aus. Der 27-jährige Samuel Yeboah stirbt in den Flammen. Die Ermittlungen werden nach knapp elf Monaten ergebnislos eingestellt.