Am 25. Januar : Workshop zur Nachhaltigkeit

Saarlouis Einen Workshop zum Thema „Nachhaltigkeit im globalen Alltag“ bietet die Volkshochschule Saarlouis am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 17 Uhr an. Er ist kostenlos und findet im Theater am Ring, Kaiser-Friedrich-Ring 26, statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Klimawandel, Kriege und ungerechte Ressourcen-Verteilung sind Herausforderungen in unserer Zeit. Sie haben spürbare Auswirkungen auf das Saarland. Jean-Philippe Baum ist Bildungsreferent für „Globales Lernen“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ beim Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland (NES). Das Netzwerk Entwicklungspolitik ist Dachverband saarländischer Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Initiativen und engagierter Einzelpersonen. Es zeigt anschaulich, wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit durch das Engagement jedes Einzelnen gelingen können.