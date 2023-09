Besondere Angebote Woolworth eröffnet neue Filiale in Bous

Woolworth schließt eine weitere Lücke im Standortnetz. Das Handelsunternehmen betreibt in hierzulande bereits 500 Filialen. Doch in der mittelfristigen Planung sollen es doppelt so viele werden. Den nächsten Schritt machte der Discounter nun mit der Eröffnung eines neuen Kaufhauses in der Saarbrücker Straße 209 in Bous.