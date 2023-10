Wirtschaftssegen Wolfspeed Wie regionale Betriebe von der Chipfabrik in Ensdorf profitieren werden

Der „Place to be“, wenn es um die Zukunft der Industrie geht: Für Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ist das Ensdorf. So beschrieb sie die Saarpolygongemeinde, als zu Beginn des Jahres die Ansiedlung der weltgrößten Siliziumkarbid-Chipfabrik auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände angekündigt wurde. Was die Produktion der extrem begehrten Halbleiter betrifft, war das Saarland bis dahin ein komplett unbeschriebenes Blatt. Doch seit der Wolfspeed-Nachricht ist klar: Angezogen von der Chipfabrik sollen auch weitere Unternehmen in dieser Branche an die Saar folgen.