Bau der Wolfspeed–Chipfabrik verzögert sich Sorge um „Jahrhundertchance für den gesamten Raum Saarlouis“

Am 1. Februar 2023 – einem historischen Tag für die Gemeinde Ensdorf – kündigte Wolfspeed-CEO Gregg Lowe mit großem Pomp an, dass sein Unternehmen vielleicht noch im selben Jahr mit dem Bau der weltgrößten Halbleiterfabrik in Ensdorf beginnen wird. Nicht nur ist dieser Termin mittlerweile bereits verstrichen – auch im aktuellen Jahr wird es voraussichtlich keinen Baustart geben.