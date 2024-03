Tradition in der Osterzeit Wo man im Kreis Saarlouis an Karfreitag Kässchmier essen kann

Es ist eines der traditionsreichsten Feste im Saarland, das jedes Jahr vielerorts in der Osterzeit veranstaltet wird und immer wieder großen Andrang findet: Das Kässchmieressen an Karfreitag. So locken auch in diesem Jahr wieder an dem wichtigsten Fastentag der Christen viele Orte im Kreis Saarlouis Wanderer an, um das traditionelle Gericht unter freiem Himmel in gemütlicher Atmosphäre zu genießen.