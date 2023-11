Eine „unheimliche Stelle“ Wo Hemmersdorfer Frauen überfallen und beraubt wurden: Die Geschichte der „Blechern Händsch“

Eine ganz normale Landstraße verbindet die Dörfer Hemmersdorf und Gisingen. An einer der höchsten Stellen tritt ein Waldstück ganz nah an die Fahrbahn heran – genau dort, wo die Gemarkungen der beiden Orte aufeinandertreffen. Doch dieser unscheinbare Straßenabschnitt hat eine dunkle Vergangenheit – und dazu noch einen berüchtigten Namen: die „Blechern Händsch.“ Auch heute ist der Name noch vielen Anwohnern ein Begriff, bestätigt der Wallerfanger Heimatforscher Rainer Darimont. Einige ältere Menschen würden sich immer noch bekreuzigen, wenn sie hier vorbeikommen, um sich vor dem Unheil zu schützen, das von der „Blechern Händsch“ ausgeht.