Hundesteuer im Landkreis Saarlouis Von günstig bis teuer – wo Hunde-Besitzer besonders viel für ihren Vierbeiner zahlen müssen

Für viele gilt der Hund als „bester Freund des Menschen“. Doch nicht wenige sehen in dem eigenen Vierbeiner auch einen Kostenfaktor – denn Hundebesitzer müssen im Saarland die sogenannte Hundesteuer entrichten. Dass so mancher Hundebesitzer diese Steuer offenbar umgehen will und seinen Vierbeiner gar nicht erst anmeldet, zeigte sich unter anderem zuletzt in Nalbach. Dort ging die Gemeinde von einer hohen Dunkelziffer von bis zu 30 Prozent an nicht angemeldeten Hunden aus und kündigte im Juni deswegen verstärkte Kontrollen an. Offenbar mit Erfolg: Nur wenige Wochen später konnten die Verantwortlichen im Rathaus mehr als 130 Nachmeldungen registrieren.