Wahlkampf treibt Blüten Warum der SPD-Kandidat aus dem Spatenstich-Foto verschwand

Eigentlich war es ein ganz normaler Pressetermin: Am 20. Januar trafen sich im Saarwellinger Ortsteil Schwarzenholz Vertreter von Politik, Gemeindeverwaltung, Landesregierung und Landkreis zum Spatenstich für die dort geplante neue Kindertagesstätte. Das Wetter war kaiserlich, zwar war es winterlich kalt, doch von einem stahlblauen Himmel lachte die Sonne auf alle Beteiligten herab. Es wurden Reden gehalten, in denen betont wurde, dass die Kita, die hier entstehen soll, mit 133 Betreuungsplätzen eines der größten aktuellen Bauprojekte auf diesem Gebiet im Saarland sei. Dann stellten sich noch Vertreter der Gemeinde, SPD-Landrat Patrik Lauer, Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), einer der beteiligten Planer und der Schwarzenholzer Ortsvorsteher Benno Kiemes (SPD), zum obligatorischen Spatenstich-Foto mit der Schaufel in der Hand auf, die anwesenden Pressevertreter, darunter auch eine Reporterin der Saarbrücker Zeitung, drückten auf den Auslöser – so weit, so gut.