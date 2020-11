Saarlouis : In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, oder?

Saarlouis Die Saarbrücker Zeitung sucht die besten Plätzchen-Rezepte. Mal sehen, was kleine und große Gebäckkünstler aus dem Ofen zaubern.

Aber es gibt auch die fleißigen Bäcker an den Öfen zu Hause, die jedes Jahr wie bei Rolf Zuckowskis Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ selbst tätig werden. Und vielleicht wächst zu diesem Weihnachtsfest ja ihre Zahl, wenn viele durch die Corona-Verordnung ihre Zeit zu Hause verbringen und dabei den Plätzchenbäcker in sich entdecken. Dann werden Zucker mit Mehl, Eiern und Butter emsig verrührt, geknetet und gerollt. Und während der Teig mit dekorativen Formen ausgestochen wird, erfüllen Gewürze wie Vanille, Zimt, Kardamom, Muskat oder Nelken mit ihrem Duft die Küchen.

Egal ob klassisch oder neue Trends beim Plätzchenbacken: Wir sind auf der Suche nach den besten Plätzchen-Rezepten der Region und deren Geschichten dahinter. Wird bereits in der fünften Generation nach dem Lieblingsrezept der Oma gebacken oder Neues entdeckt? Erzählen Sie uns, was Sie mit dem Rezept verbindet – und warum gerade dieses in der Weihnachtszeit nicht fehlen darf?

Schicken Sie Ihre Rezepte und Fotos gerne an unsere Redaktion, und zwar per E-Mail an diese Adresse: redsls@sz-sb.de. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen und Wohnort an sowie eine kurze Beschreibung dessen, was auf dem Bild zu sehen ist und wer dieses gemacht hat. Falls Personen abgebildet sind, muss deren Einverständnis geklärt sein.