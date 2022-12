Neue Broschüre : Winterpause im Haus Saargau

Gisingen Das Haus Saargau in Gisingen geht in die Winterpause.

Das Museum Haus Saargau im Wallerfanger Ortsteil Gisingen geht ab 18. Dezember bis einschließlich 15. Januar 2023 in die Winterpause. Die neue Broschüre mit dem Veranstaltungskalender des Museums für das kommende Jahr ist voraussichtlich ab Ende Januar kostenfrei vor Ort im Museum sowie in der Tourist-Info in Saarlouis am Großen Markt erhältlich. Darüber hinaus kann die Broschüre kostenfrei unter www.rendezvous-saarlouis.de bestellt werden. Zusätzlich wird auf dieser Website ein Download der Broschüre zur Verfügung stehen.