Kreis Saarlouis : Wunderbare Winter-Ansichten aus dem Landkreis Saarlouis (mit Bildergalerie)

Winter-Ansichten aus dem Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Der Winter war da. Und unsere Leser haben uns tolle Fotos davon geschickt. Danke!

Bei den ersten Schneefällen in der vergangenen Woche kam es noch drauf an, an welchem Ort man sich im Landkreis Saarlouis aufhielt – je nachdem wo, gab es entweder gefühlt richtig viel Schnee, anderswo eher leichte „Bezuckerung“. Und manche erlebten nur Schneeregen.

Dann aber kam das Wochenende, und die weiße Pracht konnte überall genossen werden, zum Beispiel bei einem Spaziergang. Und natürlich hatten nicht nur die Zwei-, sondern auch so mancher Vierbeiner viel Spaß in der Umgebung, die sich mal so ganz anders präsentierte.

Viele schöne Winter-Fotografien mit ganz unterschiedlichen Motiven haben uns unsere Leser dieser Tage wieder zugeschickt, hier sehen Sie eine kleine Auswahl. Wir danken dafür!

Schicken Sie gerne auch weitere Fotos aus unserem schönen Landkreis an die SZ-Lokalredaktion Saarlouis, und zwar per E-Mail an diese Adresse: sz-sls@sz-sb.de.

„Bei dieser wunderschönen winterlichen Schneelandschaft kommt vermutlich auch der größte Wintermuffel ins Schwärmen“, schreibt Petra Ferring aus Gresaubach. Die beiden Hundedamen Lotta und Nala haben auf jeden Fall eine Menge Spaß. Foto: Petra Ferring