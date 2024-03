Zielvorgaben vom Land Windkraft-Flächenziele für manche Saar-Kommunen kaum erreichbar

Analyse | Kreis Saarlouis · Das Saarland will den Ausbau der Windenergie stärker vorantreiben und gibt den Kommunen dafür jetzt konkrete Flächenziele. Während manche diese bereits jetzt schon erfüllen, sehen sich andere hingegen kaum in der Lage, die Vorgaben bis Ende 2030 rechtzeitig zu erreichen – was erhebliche Folgen für die Planung künftiger Windpark-Projekte haben könnte.

17.03.2024 , 09:00 Uhr

Manche Kommunen haben bereits größere Flächen – wie etwa hier bei Schwalbach – für die Windkraft zur Verfügung gestellt. Doch die jetzigen Flächenzielvorgaben durch das Land dürfte so manche Gemeinde vor Herausforderungen stellen. Foto: BeckerBredel