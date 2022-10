Neuer Name für Platz an der ehemaligen Synagoge : Platz erinnert nun an Ehrenbürgerin von Saarlouis

Ricarda Kunger, Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, sprach die Festrede. Foto: Petra Molitor

Saarlou Mit einem Festakt ist der Esther-Bejarano-Platz in der Innenstadt eröffnet wurden. Dabei wurde an das langjähriges Wirken der Ehrenbürgerin erinnert.

Mit einem nach ihr benannten Platz hat die Stadt Saarlouis ihre Ehrenbürgerin Esther Bejarano ausgezeichnet. Bejarano ist im Juli 2021 verstorben und hat sich bis zuletzt gegen Antisemitismus und Rassismus eingesetzt. Oberbürgermeister Peter Demmer begrüßte kürzlich zahlreiche Gäste zur Eröffnung, darunter Ricarda Kunger, die Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, Roland Rixecker, den Beauftragten für jüdisches Leben im Saarland, und die beiden Saarlouiser Ehrenbürger Erich Pohl und Alfred Gulden, wie die Stadt mitteilt. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von Nina Deda am Akkordeon.

„Dieser Platz, an dem wir heute stehen, hat eine starke Symbolkraft“, sagte Demmer. Denn der Platz liegt „unmittelbar an der ehemaligen jüdischen Synagoge, die Esther Bejarano mit ihrer Familie besucht hat und die während der Novemberpogrome 1938 zerstört wurde. Esthers Vater, Rudolf Loewy, war in der jüdischen Gemeinde in Saarlouis als Kantor und Lehrer tätig.“ Der Oberbürgermeister bedankte sich bei allen, die an der Umsetzung dieses wichtigen Projekts mitgearbeitet haben.

Demmer betonte, dass sowohl der Platz als auch das neue städtische Kinder-, Jugend- und Familienzentrum in der Dieselstraße, das ebenfalls nach ihr benannt wurde, immer an diese große Frau erinnern sollen. „Es liegt in unser aller Verantwortung, ihr Engagement, dass sich Geschichte nicht wiederholt, in ihrem Sinne weiterzuführen und uns aktiv vehement gegen Rassismus und Diskriminierung einzusetzen.“

Bei der Eröffnung (von links): OB Peter Demmer, Ricarda Kunger, Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, und Professor Roland Rixecker Foto: Petra Molitor

Ricarda Kunger blickte zurück auf das bewegte Leben der Geehrten, die 1924 in Saarlouis geboren wurde. „1935, nach der Rückgliederung des Saargebietes in das Deutsche Reich, wurden auch die Repressalien gegen die jüdischen Familien stärker. Jüdische Kinder durften nicht mehr auf arische Schulen gehen, sie mussten fortan jüdische Schulen besuchen, so auch Esther Bejarano“, erläuterte Ricarda Kunger. „1936 zog die Familie nach Ulm, ihre beiden älteren Geschwister wanderten 1937 aus Deutschland aus. Ihr Bruder nach Amerika und ihre Schwester nach Palästina. Esther wurde 1940 in ein Vorbereitungslager bei Berlin zur Auswanderung nach Palästina geschickt. 1941 beginnen die Nazis mit der systematischen Vernichtung von Juden. Esther Bejaranos Eltern werden von Breslau nach Kowno in Litauen deportiert und dort mit 1000 anderen Juden erschossen. Sie selbst wird zur Zwangsarbeit in das Lager Neuendorf bei Fürstenwalde einbestellt.“