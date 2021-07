Auswirkungen des Klimawandels : Wie sich die Kommunen im Landkreis Saarlouis vor Starkregen schützen wollen

Unwetter und Starkregen führten in der Vergangenheit im Landkreis Saarlouis nicht nur zu Überschwemmungen, sondern auch zu Erdrutschen, wie hier im Sommer 2018 zwischen Dillingen und Wallerfangen. Foto: Ruppenthal

Kreis Saarlouis Immer häufiger verursachen Unwetter in der Region auch starke Überschwemmungen. Das Land unterstützt deswegen die Erstellung von sogenannten Starkregengefahrenkarten. Doch längst nicht alle Kommunen nutzen dieses Angebot.

Sturmartige Böen, über 100 Liter Regen auf den Quadratmeter, Wassermassen, die meterhoch durch enge Straßen spülen und Fahrzeuge mit sich reißen, als wären es kleine Spielzeugautos – Szenen, die aus einem Katastrophenfilm stammen könnten und doch immer häufiger in echt zu beobachten sind. So etwa zuletzt im Ruhrgebiet, wo durch starke Unwetter gleich mehrere Straßen, Keller und sogar ein Freibad überflutet worden. Doch auch im Landkreis Saarlouis kennt man solche Szenen nicht mehr nur aus den Nachrichten. 2013 sorgte Starkregen hier für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und sogar einen Erdrutsch auf der A620 in der Nähe der Anschlussstelle Lisdorf. 2008 führte starker Regen zu katastrophalen Überschwemmungen im Schwalbacher Ortsteil Hülzweiler.

Laut Wetterexperten werden solche Unwetter durch den Klimawandel in Zukunft häufiger auftreten. Das saarländische Umweltministerium unterstützt daher inzwischen rund 30 Kommunen bei der Erstellung von entsprechenden Vorsorge-Konzepten. Doch wie ist man im Landkreis Saarlouis auf Starkregen und Unwetter vorbereitet? Wo kann ich erfahren, ob auch mein Haus von Starkregen potenziell gefährdet ist? Und welche Konzepte verfolgen die Kommunen bei diesem Thema noch? Wir haben uns im Landkreis umgehört:

Wie bereiten sich die Kommunen im Landkreis auf künftige Unwetter und Starkregenereignisse vor?

Die meisten Kommunen im Landkreis Saarlouis haben in Vorbereitung auf künftige Unwetter die Erstellung eines Vorsorgekonzeptes für Hochwasser und Starkregen beschlossen. So etwa die Gemeinden Schmelz, Rehlingen-Siersburg und die Stadt Lebach. Unterstützung erhalten die Kommunen vom Land, dass Maßnahmen des Hochwasser- und Starkregenrisikomanagements (FRL-HWS) finanziell unterstützt. Für die Stadt Dillingen gab es im November daher vom Umweltministerium eine Förderung von rund 69 000 Euro, da hier ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept erstellt werden soll (wir berichteten).

Die Kreisstadt Saarlouis beteiligt sich seit kurzem an dem vom Bund geförderten Projekt „STARK – Strategien und Anpassungsmaßnahmen zur Erhöhung der Resilienz gegenüber den Folgen des Klimawandels in der Kreisstadt Saarlouis“. Im Zuge des Projektes sollen für die Kreisstadt unter anderem verschiedene Strategien und Maßnahmen mit Fokus auf die Themen Hitze und Starkregen erarbeitet werden, wie es seitens der Stadtpressestelle heißt. Von den Ergebnissen des Projektes soll demnach auch die Gemeinde Nalbach profitieren. Dazu zählt unter anderem die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte, wie sie etwa die Landeshauptstadt Saarbrücken bereits besitzt. Auf einer solchen Karten können Grundstückseigentümer genau erkennen, ob ihr Haus im Falle eines Starkregenereignisses von Überschwemmungen bedroht ist.

Hier geht es nur noch per Boot weiter: Starker Regen sorgte 2018 auch dafür, dass sich die A8 zwischen Heusweiler und Saarlouis zeitweise in eine Seenlandschaft verwandelte. Foto: BeckerBredel

Zudem haben viele Kommunen bauliche Maßnahmen gegen künftige Starkregenereignisse umgesetzt. In Ensdorf und Wadgassen wurden beispielsweise sogenannte Regenwasserrückhaltebecken errichtet, die bei starken Regenfällen das ansteigende Wasser anstauen und kontrolliert ableiten. Auch in der Gemeinde Schmelz stehen mehrerer der sogenannten Retentionsbecken, beispielsweise im Ortsteil Michelbach und in den Bereichen Goldbach und Roschberg. Zwischen 2017 und 2019 legte die Gemeinde Schwalbach im Zuge eines gemeinsamen Hochwasserschutzkonzeptes mit der Gemeinde Ensdorf für rund 4,8 Millionen Euro den Lochbach im Ortsteil Hülzweiler wieder frei.

Die Gemeinde Saarwellingen bemüht sich laut eigenen Aussagen zudem darum, versiegelte Flächen wo möglich wieder zu entsiegeln. In Saarlouis wird bei Baugenehmigung verstärkt auch auf ökologische Parameter, wie etwa eine Dachbegrünung, geachtet. Und auch die Anpassung von Kanälen an die veränderten Abflussmengen wird vielerorts angegangen. So etwa in der Gemeinde Bous, die 2019 für rund 500 000 Euro den Durchmesser des Kanals „Am Weinberg“ vergrößert hatte. Zusätzlich halten die meisten Kommunen bereits abgefüllte Sandsäcke für Hochwasser oder Starkregenereignisse vor.

Welche Kommunen besitzen bereits eine Starkregengefahrenkarte?

Bisher besitzt keine Kommune im Landkreis Saarlouis eine solche Karte. Allerdings haben mehrere inzwischen signalisiert, eine solche erstellen zu wollen. So will die Kreisstadt Saarlouis ihre Starkregengefahrenkarte bis Ende dieses Jahres fertiggestellt haben. Auch in Überherrn ist man hier in den letzten Zügen. Voraussichtlich noch in diesem Oktober können sich Hausbesitzer dann informieren, ob ihr Grundstück in einem Risiko-Gebiet liegt.

In Saarwellingen hat man bereits die Erarbeitung einer Starkregengefahrenkarte in Auftrag gegeben und will Anfang Oktober eine Auftaktveranstaltung zu dem Thema durchführen. In der Gemeinde Schmelz rechnet man mit der Fertigstellung zwischen Mitte und Ende 2022. Und in Rehlingen-Siersburg wurde bereits ein entsprechender Beschluss im Gemeinderat gefasst. „Gespräche zwischen Verwaltung und Planungsbüro sind am Laufen“, erklärt der erste Beigeordnete Joshua Pawlak. Die Gemeinde Bous hat 2011 eine Hochwasserrisikokarte erstellen lassen. Vielen Anwohnern sei die Gefahrenlage durch Starkregen bereits „durch Erfahrung bekannt“, erklärt Bürgermeister Stefan Louis.

In den Gemeinden Wallerfangen und Ensdorf sieht man dagegen aktuell keine Veranlassung, eine Starkregengefahrenkarte zu erstellen, wie es auf Anfrage unserer Zeitung heißt.

Wo kann ich sonst noch erfahren, ob mein Haus von Starkregen oder Überschwemmungen gefährdet ist?