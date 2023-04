Saarlouis Praxiskurs vermittelt Infos zu Nützlingshilfen im Garten

Saarlouis · Wie können Vögel, Insekten und andere Tiere im Garten oder auf der Obstwiese unterstützt werden? Um diese Frage dreht sich ein Praxisseminar am Freitag, 14. April, in Gisingen. Von 15 und 19 Uhr werden am Haus Saargau in Gisingen, Zum Scheidberg 11, Nisthilfen für diese Nützlinge vorgestellt.

06.04.2023, 05:00 Uhr

So kann ein Bienenhotel im Garten aussehen. Foto: Monika Lambert-Debong