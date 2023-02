Chip-Fabrik : Wolfspeed-Ansiedlung in Ensdorf: Diese Unternehmen könnten davon profitieren

Die Ford-Werke 2021: Die Wirtschaftsförderung des Landkreises meint, dass nicht nur den Unternehmen aus dem Supplier-Park, sondern auch den Mitarbeitern selbst durch die geplante Chip-Fabrik in Ensdorf neue Zukunftsperspektiven eröffnet werden. Foto: Ruppenthal

Ensdorf So wie alle großen Industrieunternehmen wird auch die geplante Chip-Fabrik in Ensdorf Zulieferer und Abnehmer brauchen. Welche Firmen in der Region kommen dafür in Frage?