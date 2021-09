Heimat und Geschichte : Wer kennt Angehörige des KZ-Häftlings Ludwig Jenner (1912-1944) aus Lisdorf?

Im Arolsen-Archiv liegen derzeit persönliche Schriftstücke von Ludwig jenner aus Lisdorf. Foto: dpa/International Tracing Service

Lisdorf Anna Leinen von der Universität Bremen hat sich an den Heimatkundeverein Lisdorf gewandt mit der Bitte ihr bei der Suche nach Angehörigen von Ludwig Jenner zu helfen.

Der am 8. Februar 1912 als Sohn von Peter Jenner (geb. 27. Dezember 1882) und Margaretha geb. Ernst (geb. 27. Oktober 1882) in Lisdorf geborene Ludwig Jenner ist am 31. Oktober 1944 in einem KZ umgekommen. Persönliche Gegenstände von ihm (Briefe und Fotos) werden derzeit im Arolsen-Archiv in Bad Arolsen aufbewahrt. Sofern lebende Angehörige ausfindig gemacht werden können, sollen die persönlichen Schriftstücke an diese zurückgegeben werden. Anna Leinen von der Universität Bremen hat sich an den Heimatkundeverein Lisdorf gewandt mit der Bitte ihr bei der Suche nach Angehörigen von Ludwig Jenner zu helfen.

Ludwig Jenner war ledig und arbeitete als kaufmännischer Angestellter. Auch Koch wird als Beruf angegeben. Ab dem 8. Mai 1941 befand er sich im Gefängnis Saarbrücken Goldene Bremm. Von dort kam er am 29. Juli 1941 in die Heilanstalt Lörchingen. Danach in das KZ Natzweiler-Struthof im Elsass, von dort in das KZ Dachau und schließlich in das KZ Neuengamme bei Hamburg. Sein Todeszeitpunkt wurde nachträglich auf den 31. Oktober 1944, 24 Uhr festgelegt durch Todeserklärung vom 2. Oktober.1950, AZ 7 II 27/1950 (eingetragen beim Standesamt Saarbrücken Nr. 12/1951).

Von besonderem Interesse ist, wer die Todeserklärung damals beantragt hat. Bekannt ist, dass Ludwig Jenner einen Bruder namens Jakob (Jal) Jenner hatte, der in Lisdorf einen Kartoffelhandel betrieb, der später von Engelbert Wannemacher fortgeführt wurde, außerdem eine kleinwüchsige Schwester namens Friedel und einen Bruder namens Walter, der wahrscheinlich mit Änni geborene Ernst aus der Großstraße in Lisdorf verheiratet war. Ein Bruder von Ludwig Jenner hatte im Zeitraum 1948 bis 1954 sich der VII. Gartenreihe in Saarlouis ein Haus gebaut und war dort wohnhaft. Dieser hatte eine Tochter namens Lydia (Jahrgang 1935), die in Ensdorf mit einem Herbert Luxenburger verheiratet war.