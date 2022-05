Zahlen vom Arbeitsmarkt : Weniger Arbeitslose im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Saarlouis ist im April gesunken – sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im Vergleich zum Vormonat.

762 Arbeitslose (157 weniger als im Vorjahr, Quote: 4,2 Prozent) waren es in der Geschäftsstelle Lebach, die für Lebach und Schmelz zuständig ist.

Die Zahl der Arbeitslosen in der Altersgruppe 50 plus lag im aktuellen Monat bei 2085. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um über ein Zehntel reduziert. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im April 2527. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um 1,9 Prozent.

Für den Monat Oktober 2021 liegen nun die endgültigen statistischen Daten vor. So haben in diesem Monat 214 Unternehmen und 1642 Menschen tatsächlich kurzgearbeitet. Laut Hochrechnung haben im November 2021 238 Unternehmen für 5675 Beschäftigte Kurzarbeit umgesetzt.

In den ersten sieben Monaten des Beratungsjahres wurden 1221 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 94 mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (plus 8,3 Prozent). Gleichzeitig haben 527 Jugendliche die Berufsberatung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz in Anspruch genommen, 39 mehr als im Vorjahr (plus 8,0 Prozent).