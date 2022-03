Zahlen vom März : Weniger Arbeitslose im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis 3329 Menschen im Landkreis haben derzeit keinen Job. Doch laut Agentur für Arbeit gibt es noch offene Stellen – auch für Auszubildende.

Die Agentur für Arbeit wirft weiterhin einen Blick auf mehrere Gruppen: Demnach waren 3200 Männer und 2329 Frauen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Rückgang zum Vormonat von 2,6 Prozent bei den Männern und 2,1 Prozent bei den Frauen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Frauen fast so stark von einem Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren wie die Männer (Frauen: minus 11,1 Prozent, Männer: minus 13,6 Prozent). 188 von Arbeitslosigkeit Betroffene waren unter 25 Jahre alt. Ihre Zahl ist gegenüber dem Vormonat um 2,2 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr gab es bei dieser Personengruppe einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 41,4 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen in der Altersgruppe 50 plus lag im März bei 2141. Sie hat sich gegenüber dem Vormonat um 2,2 Prozent, gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Prozent reduziert. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im März 2564, das waren 34 weniger als im Februar. Der Personenkreis der Langzeitarbeitslosen ist der einzige, bei dem im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg festzustellen ist (plus 4,3 Prozent), wie es weiter heißt.