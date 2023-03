Reisetrends Welche Reiseziele in diesem Jahr im Trend sind

Kreis Saarlouis · Nach Corona-bedingter Flaute zieht das Geschäft in den Reisebüros im Kreis Saarlouis wieder deutlich an. Auf Angebote in letzter Minute sollten sich die Kunden deshalb nicht verlassen. Die Auswahl dürfte sehr eingeschränkt sein.

08.03.2023, 18:53 Uhr

Abendstimmung an Norwegens Fjordlandschaft – der hohe Norden steht bei Reisen in diesem Jahr im Trend, zeigt eine Umfrage unter den Reisebüros im Kreis. Foto: dpa-tmn/Georg Alexander

Von Oliver Morguet

Die Mittelmeerstrände Spaniens, Griechenlands und der Türkei, „Deutschlands 17. Bundesland“ Mallorca, aber auch der hohe Norden per Schiff mit den bekannten Hurtigruten, Fernreisen auf die Kapverdischen Inseln, nach Thailand oder in die Karibik, die Nachfrage in den Reisebüros im Landkreis Saarlouis nach den unterschiedlichen Reisezielen ist querbeet hoch. „Raus und weg, Hauptsache Urlaub“, bringt Rainer Lorenz, Inhaber des Reisebüros im Einkaufscentrum Bous, den Wunsch seiner Kunden auf den Punkt.